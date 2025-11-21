EEUU emite «alerta aérea» en todo el Caribe por actividades militares

El Gobierno de Estados Unidos emitió una «alerta aérea» a los operadores de vuelos sobre la seguridad en la región del Caribe, abarcando Venezuela.

De acuerdo a los detalles, habría riesgos en la seguridad por la presencia militar que ordenó el Gobierno del país norteamericano para hacer frente al narcotráfico.

“Se recomienda a los operadores que extremen las precauciones al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, indicaron desde la Administración Federal de Aviación (FAA).

La agencia aérea emitió este viernes, 21 de noviembre, un aviso NOTAM —que corresponde a una notificación de información esencial sobre instalaciones, procedimientos o peligros aeronáuticos—, el cual abarca todo el territorio venezolano y zonas marítimas adyacentes.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, se lee en el informe de la FAA.

🇺🇸 The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) has just issued a Notice to Airmen (NOTAM) for the entirety of the Maiquetía Flight Information Region (SVZM), which covers all of Venezuela and a large section of the Southern Caribbean. pic.twitter.com/3rSdnQ8Bo4 — World In Last 24hrs (@world24x7hr) November 21, 2025

Además, la administración de aviación aseguró que, desde septiembre de 2025, “se ha registrado un aumento en la interferencia de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)” en el Caribe y de Venezuela.

“Así como en la actividad asociada al incremento de la preparación militar en Venezuela”.

El informe publicado detalla que algunos aviones civiles han informado a la administración que enfrentaron interferencias mientras cruzaban el territorio, y que estas persistieron durante todo el vuelo.

ADVERTENCIAS PREVIAS DE EEUU

Estados Unidos ya había lanzado advertencias de vuelos hacia Venezuela, tanto a turistas, a los ciudadanos estadounidenses y, ahora, a todos los operadores —tanto civiles como del Estado— a sobrevolar sobre el Caribe y en el país sudamericano.

De acuerdo a la FAA, “los inhibidores y suplantadores de GNSS pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo”.

Por su parte Venezuela, también desde septiembre 2025, ha llevado a cabo varios ejercicios militares, además de que el régimen ha ordenado la movilización de miles agentes del ejército.

Finalmente la FAA asegura que seguirá monitoreando los ejercicios aéreos en la región de venezolana. Mientras realiza modificaciones y emite alertas “para salvaguardar la aviación civil estadounidense”.