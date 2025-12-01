EEUU

Esta es la tarifa extra a cancelar por no tener REAL ID, según la administración de Transporte de EEUU

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
La TSA afirma que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero / Archivo

Los viajeros que pasen por los controles de seguridad en aeropuertos de EEUU sin una Real ID o pasaporte deberán pagar a partir del próximo febrero una tarifa de 45 dólares, anunció este lunes, 1 de diciembre, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). 

Contents

Este costo hace parte, del objetivo del Gobierno de EEUU, de garantizar que los pasajeros aéreos cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal. 

Leer Más

Derriban objeto deconocido en forma de octágono en un lago ubicado entre EEUU y Canadá este 12feb
Derriban objeto desconocido en forma de octágono en un lago ubicado entre EEUU y Canadá este 12feb
Mujer hispana ejercía de forma ilegal la odontología en EEUU, tenía el consultorio en su cocina
Secretario de la ONU pide a EEUU y Maduro «resolver sus diferencias»

LEA TAMBIÉN: AVIACIÓN ESTADOUNIDENSE RETIRÓ MEDIDAS QUE AFECTABAN A 40 AEROPUERTOS POR EL CIERRE DE GOBIERNO

Asimismo, la TSA afirmó que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero, lo que garantizará que el gasto sea cubierto por los viajeros y no por los contribuyentes 

Vale recordar, que inicialmente la agencia había propuesto una tarifa de 18 dólares.  

La TSA afirma que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero / Archivo

¿QUÉ ES UN REAL ID?  

El REAL ID, cuya implementación obligatoria comenzó el 7 de mayo de este 2025, establece estándares federales más estrictos para las licencias de conducir y otras formas de identificación.  

La exigencia del REAL ID responde a la ley federal aprobada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la implementación a nivel nacional del estándar de seguridad se retrasó en numerosas ocasiones. Pero, ahora que entró en vigor, se supervisa su cumplimiento con rigurosidad.  

¿CÓMO SE COBRARÍA ESTA TARIFA EXTRA?  

Lo que se detalló, es que aquellos que no cuenten con este tipo de documento deberán utilizar un sistema alternativo de verificación biométrica. El mismo incluirá quioscos automatizados para confirmar su identidad. 

El pago de los 45 dólares permitirá el uso de este sistema durante un período de 10 días. Esto significa que si el pasajero realiza varios vuelos en ese lapso, no tendrá que pagar nuevamente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una contundente advertencia contra los "narcoterroristas venezolanos", asegurando que la administración de Donald Trump intensificará la persecución de estas organizaciones criminales.  
EN VIDEO: Fiscal general de EEUU envió un mensaje a «redes criminales» vinculadas al narcoterrorismo
EEUU
Un insólito episodio que se registró en Maine (EEUU) generó sorpresa, cuando un hombre irrumpió en una casa por la ventana del baño, abrió los regalos de Navidad y terminó dormido en el sofá, hasta ser arrestado por la policía. 
El inesperado final para hombre que se metió a una casa y decidió abrir los regalos de Navidad
EEUU
Una adolescente, de 19 años en Indiana (EEUU), terminó condenada a 20 años de prisión por planear un tiroteo masivo en su escuela secundaria. 
Alarma en EEUU: Adolescente planeó tiroteo masivo en una escuela de Indiana, y así la descubrieron
EEUU