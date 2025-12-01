Esta es la tarifa extra a cancelar por no tener REAL ID, según la administración de Transporte de EEUU

Los viajeros que pasen por los controles de seguridad en aeropuertos de EEUU sin una Real ID o pasaporte deberán pagar a partir del próximo febrero una tarifa de 45 dólares, anunció este lunes, 1 de diciembre, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Este costo hace parte, del objetivo del Gobierno de EEUU, de garantizar que los pasajeros aéreos cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal.

Asimismo, la TSA afirmó que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero, lo que garantizará que el gasto sea cubierto por los viajeros y no por los contribuyentes

Vale recordar, que inicialmente la agencia había propuesto una tarifa de 18 dólares.

¿QUÉ ES UN REAL ID?

El REAL ID, cuya implementación obligatoria comenzó el 7 de mayo de este 2025, establece estándares federales más estrictos para las licencias de conducir y otras formas de identificación.

La exigencia del REAL ID responde a la ley federal aprobada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la implementación a nivel nacional del estándar de seguridad se retrasó en numerosas ocasiones. Pero, ahora que entró en vigor, se supervisa su cumplimiento con rigurosidad.

¿CÓMO SE COBRARÍA ESTA TARIFA EXTRA?

Lo que se detalló, es que aquellos que no cuenten con este tipo de documento deberán utilizar un sistema alternativo de verificación biométrica. El mismo incluirá quioscos automatizados para confirmar su identidad.

El pago de los 45 dólares permitirá el uso de este sistema durante un período de 10 días. Esto significa que si el pasajero realiza varios vuelos en ese lapso, no tendrá que pagar nuevamente.