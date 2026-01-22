EEUU

Gobierno de Trump ya designó a la nueva encargada de negocios de la oficina externa para Venezuela

El gobierno de los Estados Unidos designó a Laura Dogu como la nueva encargada de negocios de la oficina externa de EEUU para Venezuela.

La información de Dogu ya aparece en la página web oficial de la embajada estadounidense donde la confirman como la jefa de su misión diplomática para Venezuela.

Dogu ha tenido cargos como embajadora de los Estados Unidos en Honduras y en Nicaragua. Además, se ha desempeñado como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y Subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

La nueva encargada de negocios para Venezuela también ha ejercido como Ministra Consejera en la Embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México.

«La Embajadora Dogu es funcionaria de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos con el rango de Ministra de Carrera», precisó la embajada.

Sus misiones en el exterior incluyen Turquía, Egipto y El Salvador. Asimismo, ha ocupado diversos cargos en el Departamento de Estado en Washington.

LEA TAMBIÉN: LA ESTRATEGIA DE ESTADOS UNIDOS CON EL PETRÓLEO VENEZOLANO, REFINADORES Y COMERCIANTES, SEGÚN BLOOMBERG

Con respecto al ámbito académico obtuvo una maestría en Ciencias en el Industrial College of the Armed Forces en Washington, D.C., un MBA, una Licenciatura en Administración de Empresas (BBA) y una Licenciatura en Artes (B.A.) de la Universidad Southern Methodist, en Dallas, Texas.

Todo esto la ha llevado a recibir numerosos reconocimientos, entre ellos dos Premios Presidenciales al Mérito (2008 y 2023), el Premio Barbara M. Watson a la Excelencia Consular (2006) y el Premio James A. Baker III al Ministro Consejero Destacado (2013).

Entre otras cosas, trascendió que habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos.

