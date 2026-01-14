Bancamiga entrega 3.000 tarjetas de la Divina Pastora

Este 14 de enero los latidos de cientos de miles de corazones se unen en Barquisimeto para honrar a la Divina Pastora.

En una multitudinaria peregrinación, considerada una de las más grande de mundo junto a la de la Virgen de Guadalupe (México) y la de la Virgen de Fátima (Portugal), cientos de miles de venezolanos caminan desde el pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto.

Con fe y llevando la imagen de la Divina Pastora posiblemente estampada en una franela o una pañoleta, pero seguramente muy arraigada en sus corazones, muchos de de esos feligreses caminan guardando en sus carteras o en un bolsillo la edición especial de la Tarjeta de Débito Bancamiga, con diseño alusivo a la Divina Pastora.

Y es que desde el mismo momento en que Bancamiga inició su entrega el pasado viernes, más de 3.000 clientes han solicitado la tarjeta, al tiempo de expresar su agradecimiento a la institución por acompañar la celebración.

Con este instrumento financiero, las personas tienen la posibilidad de pagar en puntos de venta nacionales e internacionales, realizar compras en línea de manera rápida y segura, retirar efectivo de cajeros internacionales y suscribirse a plataformas de streaming. La tarjeta es entregada exclusivamente en las agencias Barquisimeto Centro, centro comercial Crepuscular; Bancamiga Este, en el C.C. Ciudad París; y Mercabar, Zona Industrial III, centro comercial I.T.C.

Durante la procesión de este 14 de enero, Bancamiga colocó un igloo para apoyar a los feligreses, y en la avenida Vargas con Venezuela decenas de sus colaboradores desde una tarima entregaron agua, mandarinas y abanicos.

También a partir de este jueves y hasta el sábado 17 de enero, el Bancamiga Móvil efectuará un operativo especial de bancarización en las adyacencias de la catedral de Barquisimeto. Es una oportunidad para que las personas abran cuentas en bolívares y en divisas con requisitos mínimos: cédula de identidad, RIF vigente, número telefónico y correo electrónico personal; reciban la Tarjeta de Débito Mastercard o adquieran los modernos puntos de venta.

Desde el 5 de enero, con la bajada de su sagrada imagen en Santa Rosa, los venezolanos viven el momento con fervor. Y para Bancamiga estar presente en los actos de la Divina Pastora es una manera de reforzar su compromiso con los valores y tradiciones del país.