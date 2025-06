Lilo y Stitch volverán: Así anunció Disney la secuela del live action tras el éxito de la película

Tras el éxito de la primera película, Disney confirmó este jueves que la secuela del live action de Lilo y Stitch ya está en desarrollo.

La compañía realizó el esperado anuncio a través de un video en el que se ve a Stitch manejando un descapotable rosa. Aunque no se reveló la fecha de estreno, mencionan “626 días” que podría sugerir que la película llegaría a los cines a principios de 2027.

“Debería haber sabido que Stitch no podía guardar un secreto. Una sorpresa de 626 días: Lilo y Stitch 2 ya está en desarrollo”, indicó Disney.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se observa al querido experimento 626 recorriendo los estudios de Walt Disney a toda velocidad y termina escribiendo ‘Lilo y Stitch 2’ a base de derrapes sobre el asfalto.

should’ve known he couldn’t keep a secret.

a 626 day surprise: #LiloAndStitch 2 is now in development! pic.twitter.com/1fVCqEhR0W

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 26, 2025