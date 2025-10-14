Acribillaron al abogado de cantante Anahí, ex RBD, esta era la suma que le iban a pagar al sicario

La Ciudad de México está conmocionada por el brutal asesinato del abogado David Cohen, quien es el representante legal de la cantante Anahí, ex RBD. Murió a los 48 años producto de numerosos impactos de bala.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el crimen ocurrió en la tarde del lunes, 13 de octubre. Cohen estaba a las afueras de los Tribunales del Poder Judicial en la Colonia Doctores.

Un joven de 19 años, identificado como Héctor Hernández, se acercó a Cohen y, sin mediar palabras, le disparó en varias ocasiones. El abogado fue trasladado de emergencia a una clínica y murió pocas horas después.

El sicario intentó escapar de la escena del crimen, pero fue interceptado por funcionarios de la Policía de Investigación. Desde un principio, confesó que le iban a pagar 30.000 pesos (unos 1.600 dólares) por quitarle la vida a Cohen.

También aseguró que otra persona estaba involucrada, quien la acompañaba en el momento del crimen y le entregó el arma con la que acribilló a Cohen. Esta persona logró escapar y las autoridades buscan dar con su paradero.

CARRERA DE COHEN

La muerte de Cohen generó gran conmoción entre el gremio legal y el mundo del espectáculo. El abogado, que representó a figuras como Maite Perroni, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, tenía un caso activo con Anahí.

«Fíjense que el abogado David Cohen ha llevado varios asuntos de famosas, porque es buen abogado. (…) Con Anahí, estaba trabajando para ella y me contactó por algunas cosas que dije de ella», dijo la periodista Ana María Alvarado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIN DE UNA ERA: MTV CERRARÁ SUS CANALES MUSICALES DESPUÉS DE MÁS DE 40 AÑOS

La Fiscalía General de Justicia apuntó que mantiene abierta la investigación para esclarecer el crimen. En primera instancia, las autoridades buscan determinar el móvil del asesinato de Cohen y dar con el paradero del segundo involucrado.