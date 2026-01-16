Conmoción en Valencia: Vecinos vieron una bolsa ensangrentada en plena calle y lo que había adentro los dejó en shock

Los habitantes de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, están conmocionados por el hallazgo de un feto de 22 semanas de gestación dentro de una bolsa plástica y en plena vía pública.

Los hechos se dieron en la Avenida Intercomunal de La Isabelica, a unos 100 metros del elevado de la Plaza de Toros. De acuerdo a medios regionales, transeúntes vieron una bolsa ensangrentada y al abrirla encontraron un feto en el interior.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta el lugar. Una vez revisaron la bolsa, los agentes confirmaron que se trataba de un feto, placenta y un cordón umbilical.

El hallazgo generó gran conmoción entre los habitantes de la zona, especialmente en la urbanización 13 de Septiembre, ubicada junto a la calle donde encontraron el feto. Los vecinos exigieron que se haga justicia.

PROCEDENCIA DEL FETO

Investigadores preliminares indicaron que el feto corresponde a un varón que tenía su estructura principal completa. Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo llevaba el cuerpo en plena vía pública.

Los detectives del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones e interrogaron a los vecinos y comerciantes de la zona. De igual forma, revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad de la calle.

El feto fue trasladado hasta la morgue de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) para los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, las autoridades están tras la pista de la madre, especialmente en centros médicos cercanos.