En Barinas: La espeluznante venganza de un hombre contra su exnovia por terminar con él, hay un fallecido

Por Carlos Ramiro Chacín
Las autoridades policiales capturaron a un joven de 18 años, identificado como Carlos Glislander Sánchez Barrios, quien causó un incendio donde murió un septuagenario en el municipio y estado Barinas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que el crimen ocurrió el pasado 2 de enero en el sector Mi Futuro. La víctima fue identificada como José Rodolfo Peña, de 71 años.

De acuerdo a las investigaciones, Sánchez fue hasta la vivienda de la víctima y encendió en llamas varias prendas de ropa. Luego las arrojó contra la casa para asustar al septuagenario, pero el incendio consumió toda la estructura.

El señor fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Luis Razzetti y presentó quemaduras en el 42% de su cuerpo. Finalmente, falleció el 7 de enero producto de sus graves lesiones en cara, cuello y manos.

CAPTURA DE SÁNCHEZ

Detectives de la Delegación Municipal Barinas se encargaron de las investigaciones del crimen. En un principio, buscaron determinar la razón por la que Sánchez habría atacado al septuagenario y su vivienda.

Presuntamente, en la vivienda del septuagenario también vivía la exnovia de Sánchez, una joven de 16 años. «Motivado que esta había puesto fin a la relación sentimental que tenían», el victimario arremetió contra el hogar.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

Sánchez cometió el crimen «como método de presión para forzar que la joven retomara la relación», de acuerdo al reporte policial. Aunque la adolescente estaba en la vivienda, se desconoce si sufrió quemaduras o su nexo familiar con el fallecido.

Días después del crimen, las autoridades capturaron a Sánchez en el sector Punta Gorda, parroquia Corazón de Jesús. Según informaron el jueves, el joven se encuentra a la orden del Ministerio Público.

