La espeluznante muerte de una jovencita en Amazonas después de que un rayo impactó su casa

Los habitantes de la ciudad de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, están conmocionados por el caso de una adolescente de 15 años, llamada Kendra, que murió cuando un rayo impactó su casa.

Los hechos se dieron el jueves, 16 de abril, en el Urbanismo Hugo Chávez Frías. De acuerdo a medios locales, Kendra estaba en el interior de su vivienda mientras que una fuerte tormenta eléctrica afectaba la zona.

Kendra, aparentemente, estaba manipulando una tablet cuando un rayo impactó la vivienda. La descarga eléctrica no solo afectó a la adolescente, sino a otros tres menores de edad que estaban en la misma habitación.

Vecinos del urbanismo se percataron del siniestro y se desplazaron de inmediato para auxiliar a los cuatro menores de edad. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Dr. José Gregorio Hernández.

KENDRA MURIÓ EN EL CAMINO

A pesar de la pronta respuesta de los vecinos, Kendra ingresó al centro de salud sin signos vitales. El personal de guardia hizo varios intentos de reanimación, pero no tuvieron éxito y confirmaron la muerte de la adolescente.

Los otros tres menores de edad permanecen internados en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Central de Amazonas. Todos reciben atención médica constante, aunque no hay mayores detalles sobre su estado de salud.

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Los habitantes del urbanismo quedaron conmocionados por la inesperada muerte de Kendra. Mientras tanto, siguen atentos al desarrollo del estado de salud de los demás menores afectados.