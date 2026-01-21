VIDEO: «Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos», dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles que su gobierno avanza en un proceso de diálogo y trabajo con Estados Unidos, a unas pocas semanas de la operación militar en la que resultó detenido Nicolás Maduro.

Rodríguez instaló esta tarde el Consejo de Ministros, el primero desde que asumió la presidencia encargada. Acompañada por su gabinete ministerial y vicepresidentes sectoriales, confirmó las conversaciones con la Casa Blanca.

«Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, por la vía de la diplomacia», expuso Rodríguez.

La mandataria también aseguró que hay una lucha entre el monroismo y el bolivarianismo. «Hoy nos toca a nosotros, a través de la diplomacia, levantar esa bandera», dijo Rodríguez, refiriéndose al Libertador Simón Bolívar.

#AHORA | Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela avanza en un proceso de diálogo y trabajo con Estados Unidos, «sin temor a encarar las diferencias ni las dificultades». Vídeo: VTV pic.twitter.com/jKxjwajT4c — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 21, 2026

RODRÍGUEZ: «NOS TOCA DAR LA BATALLA»

Por otra parte, Rodríguez puso como ejemplo a Maduro y su esposa, Cilia Flores, llamando a la ciudadanía a «batallar por Venezuela». «No podemos desmayar, hermanos, hermanas, no podemos entregarnos», señaló.

«Nos toca hoy la batalla por Venezuela en la batalla más importante que le puede tocar a un ciudadano o una ciudadana: luchar por su país, luchar por su patria, es lo más relevante en la trayectoria de uno como ciudadano o ciudadana», acotó Rodríguez.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que las autoridades venezolanas aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo tras el ataque del 3 de enero.

«El liderazgo es bueno e inteligente», dijo Trump, refiriéndose a Rodríguez. También aseguró que Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años.