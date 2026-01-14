Delcy Rodríguez dice que han liberado 406 presos políticos en el país y aclaró cuáles personas no entrarán en este proceso

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este miércoles que desde diciembre han liberado a un total de 406 presos políticos.

Durante un encuentro con la prensa, Rodríguez señaló que el proceso de liberación de presos políticos no ha terminado aún. «Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela», dijo tras una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

¿A QUIÉNES CONSIDERARÁN PARA LAS LIBERACIONES?

Delcy Rodríguez aclaró que no liberarán a todos los presos políticos, pero reveló qué están considerando para las excarcelaciones.

«Este proceso ha tenido parámetros que han sido atendidos. Están excluidas personas incursas en delitos graves contra la persona como el homicidio, narcotráfico», indicó.

Por el contrario, destacó quienes sí pueden estar incluidos entre los presos políticos liberados. «Están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia».

«El objetivo es abrir espacios políticos. El mensaje es muy claro, el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro, con respeto hacia los derechos humanos», sostuvo.

No obstante, aclaró que se mantendrán vigilantes. «El cumplimiento de la ley será estricto. Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia no serán permitidas».

«Esta oportunidad es para que Venezuela pueda ver reflejado un nuevo momento donde la convivencia, coexistencia, el reconocimiento del otro permita construir y edificar una nueva espiritualidad», concluyó.