Venezuela

Padrino López dice que la Fanb tiene su «honor militar intacto» pese a los ataques de EEUU

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

(EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este miércoles que la Fuerza Armada de su país tiene su «honor militar intacto», pese a los ataques de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Contents

En redes sociales, el titular de Defensa, en el cargo desde 2014, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene también «su dignidad intacta», así como su «determinación, su equilibrio emocional y su lealtad».

Leer Más

El mensaje de Donald Trump a todos los presos políticos en Venezuela
Trump reveló el motivo por el cual Estados Unidos «necesita» de Groenlandia
Miguel Rodríguez Torres fue liberado tras casi cinco años de cautiverio y expulsado a España
El video de colectivo chavista que llegó a plena protesta de trabajadores exigiendo los permisos

Señaló que la madrugada del 3 de enero vio con sus «propios ojos la determinación, la entrega, el coraje y la lealtad de los hombres y mujeres» militares.

«Venezuela tiene que continuar su camino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política, institucional y constitucional de la patria», expresó en un vídeo que publicó en redes sociales.

EL MENSAJE DE PADRINO LÓPEZ

El lunes, Padrino López llamó a la «unidad y a la serenidad» dentro de la Fuerza Armada y dijo que «en nada ayuda a la paz hoy la intriga» ni «el sectarismo».

Además, señaló que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unidad, «en estos difíciles y estelares momentos que vive» el país.

LEA TAMBIÉN: EXCARCELARON A UN GRUPO DE PERIODISTAS ESTE 14ENE, ESTA ES LA LISTA

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses atacaron Caracas y tres regiones cercanas a la capital y capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York, donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados con narcoterrorismo.

Rodríguez, quien se desempañaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió, el pasado 5 de enero, la Presidencia encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones en materia diplomática y petrolera con Estados Unidos.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez dice que han liberado 406 presos políticos en el país y aclaró cuáles personas no entrarán en este proceso
Venezuela
político
Rompió el silencio: Expreso político reveló las condiciones en las que estaban los dos italianos liberados del Rodeo I
Venezuela
visas
Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EEUU