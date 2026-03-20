Venezuela

Por mejoras salariales: trabajadores y jubilados convocan nueva marcha en Caracas, estos son los detalles

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) convocó este viernes a una nueva marcha en Caracas, en donde insistirán en sus exigencias de mejoras salariales para el sector.

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El presidente de la Apucv, José Gregorio Afonso, se concentró con varios profesores en la UCV. Durante esta actividad, anunció una marcha para el próximo lunes, 23 de marzo, a las 10 de la mañana.

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«Convocamos a todos los trabajadores venezolanos, al pueblo en general, a movilizarnos a lo largo y ancho del país», dijo Afonso. La concentración comenzará en Parque Carabobo y luego los profesores se desplazarán hasta la Plaza Caracas.

Por su parte, los profesores también se movilizarán en el interior del país hacia las Inspectorías del Trabajo de cada entidad. El objetivo de la marcha reclamar la «falta de respuesta por parte del Ejecutivo nacional».

ENFERMERAS SE SUMAN A LA MARCHA

Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, manifestó su apoyo a la marcha y precisó que el lunes se reunirá la Comisión Tripartita en el Ministerio de Trabajo en Caracas.

«Tenemos que decirle a la comisión que no queremos seguir dilatando las soluciones salariales a los trabajadores. Ese día tenemos que recordarle al ministro del Trabajo que los trabajadores le consignamos un pliego de exigencias», indicó Contreras.

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Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, también llamó a los miembros de su sector a sumarse a la marcha. «Atiendan este llamado para acompañar a todos los trabajadores», agregó.

Esta no es la primera marcha del mes. Los profesores y otros sectores protestaron el pasado jueves, 12 de marzo, cuando se desplazaron hasta la Asamblea Nacional para insistir en mejoras salariales.

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