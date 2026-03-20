Aumentó el bono contra la Guerra Económica para los pensionados, este es el nuevo monto que cobrarán

Este viernes, 20 de marzo, comenzó el pago del bono «Contra la Guerra Económica» a los pensionados correspondiente al mes en curso, a través del Sistema Patria.

«Inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (marzo 2026) para los pensionados y pensionadas del IVSS. MONTO: 26.580,00 Bs», indicó el Sistema Patria a través de sus redes sociales.

Aunque aparentemente el bono ahora estará anclado a los $60 en esta ocasión lo tasaron a 443 bolívares, por lo que los pensionados estarán recibiendo realmente el equivalente a $58,4 según la tasa de Banco Central de Venezuela que cotizó en 455 bolívares por dólar este viernes.

No obstante, de acuerdo a lo publicado en la plataforma el bono pasó de estar anclado de $50 a $60, según el Canal Patria Digital, por lo que registró un incremento del 20%.

AHORA|| La Plataforma Patria Inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (marzo 2026) para los pensionados y pensionadas del IVSS. MONTO: 26.580,00 Bs

( 60 dólares a la tasa BCV 443) pic.twitter.com/UW1ttbxS4Q — Canal Patria Digital (@canalpatriadig) March 20, 2026

El dinero suele irse depositando progresivamente, por lo que el bono puede tardar varios días. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.

Una vez ingrese en la cuenta de Patria, se debe seleccionar la opción de «Protección Social». Luego se debe ir a la pestaña de «Monedero» y seleccionar «Retiro de fondos», en donde se elegirá la cuenta bancaria y el monto a transferir.