VIDEO: El drama de los familiares que siguen buscando los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros en La Guaira

La recuperación de los cuerpos atrapados entre los escombros de los edificios derrumbados en los terremotos de 24 de junio en La Guaira, sigue siendo una de las actividades más difíciles para los familiares.

Así ocurre en el urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia la Mar, donde Henley Pinto, narró a través de un video publicado por el periodista Joan Camargo, en sus redes sociales, las dificultades que han tenido para recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Informó que en el sótano del edificio habría quedado atrapadas unas 40 personas que asistían a unas jornadas de salud. Dijo que la estructura cedió en sus tres primeros pisos, los cuales cayeron sobre el sótano.

Indicó que desde las primeras horas de la tragedia no han podido llegar hasta la zona donde están los cuerpos, a pesar de los esfuerzos que han hecho para lograrlo.

Incluso, dijo que algunos familiares y voluntarios lograron hacer huecos, para tratar de llegar al sótano, pero no pasaron de la placa de la planta baja.

La señora comentó que, así como ella tenía familia allí, hay otras personas que provienen de Caracas y otras regiones de país, con la esperanza de poder despedirse de sus familiares y darles sepultura.

Agregó que las personas que tienen las máquinas para levantar escmbros es dijeron que tienen que «esperar, que termine los trabajos en otra torre, para ver qué pueden hacer. Pero, para cuando llegue ese momento sé que ya no podré despedirme de mi familiar, porque los cuerpos se descomponen y el ambiente no ayuda. Antes sí, pero ahora ya no, lo que nos queda es recordarlos como eran».