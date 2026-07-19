VIRAL: Sobrevivió a los terremotos y apareció en un campo de damnificados a entregar regalos a otros niños en su Día

Cuando faltan unos días para que se cumpla un mes de los terremotos del 24 de junio, reapareció la pequeña de 12 años, Fabiana Blanco, en un campamento donde permanecen familias afectadas. La menor llevó regalos para los infantes, en conmemoración del Día del Niño.

En un video publicado en redes sociales se puede ver a Fabiana entregando presentes a otros niños que como ella son sobrevivientes de los sismos que cambiaron su vida para siempre.

En el clip se le observa algo emocionada mientras reparte los regalos y aprovecha para dar un abrazo a los niños que los reciben.

El rescate de Fabiana dio a vuelta al mundo, luego de permanecer atrapada entre los escombros de su casa, en La Guaira, por más de 32 horas.

El momento del rescate de Fabiana quedó registrado en un video cuando un rescatista logró abrir el estrecho conducto entre los escombros. La pequeña sonrió de la emoción y trajo alivio para su familia en una búsqueda contrarreloj.

En el momento de la tragedia, ella se encontraba en el apartamento de su familia, ubicado en un edificio de Caraballeda.

“La verdad es que volví a nacer. Me siento diferente, me siento renovada, con un brillo y un milagro, una esperanza que yo ni imaginaba que iba a florecer en mí. (…) Nunca me agobié, nunca me puse nerviosa ni ansiosa”, expresó Fabiana en una entrevista que concedió a la cadena de televisión CNN.