Transparencia Venezuela lanzó plataforma para rastrear ayuda humanitaria de afectados por terremotos

Transparencia Venezuela presentó este miércoles rutadeayuda.org, una plataforma pública que permitirá registrar y dar seguimiento en tiempo real a la ayuda humanitaria destinada a atender la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio en el país.

Lo que se precisó, es que el objetivo es hacer pública la trazabilidad de los recursos desde su origen hasta sus beneficiarios finales.

En rueda de prensa virtual, la directora ejecutiva de la organización, Mercedes de Freitas, informó que hasta la fecha la herramienta sistematizó ayuda proveniente de 37 países, 68 organizaciones, 10 empresas y 10 personas, con un monto monetizado de 694 millones de dólares.

Indicó que el portal reúne un mapa con el origen de las donaciones, análisis de la ayuda recibida, una sección de rendición de cuentas, el Manual de Transparencia publicado por la organización y datos en formato abierto para facilitar su consulta y procesamiento.

De Freitas señaló que los donantes tienen derecho a conocer el destino de los recursos que aportan y defendió la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

«Estamos hablando de que esta es una ayuda para la reconstrucción del país. Este es un dinero que tiene que respetarse para que de verdad alcance, se maneje bien y vaya a mejorar la calidad de vida de los venezolanos y, en principio, de las víctimas», afirmó.

La directora también reiteró su llamado a organismos internacionales y multilaterales que canalizan ayuda hacia Venezuela para que publiquen información detallada sobre el destino de los recursos, las organizaciones ejecutoras y los mecanismos utilizados para evaluar los resultados.

Resaltó, que la plataforma, además, permite que ciudadanos e instituciones reporten donaciones que todavía no aparezcan registradas mediante un formulario, cuyos datos son verificados por el equipo de Transparencia Venezuela antes de ser publicados.

POLÉMICA PANAMÁ – VENEZUELA

En paralelo a la iniciativa de Transparencia Venezuela, el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, respondió este lunes a las críticas formuladas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien cuestionó la decisión de colocar dispositivos de rastreo AirTag en parte de la ayuda humanitaria enviada al país tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«Yo no pretendo darle más vueltas al tema del AirTag, pero si me causa mucha curiosidad que el señor Diosdado sin cabello critique que Panamá le mande es merma, y si tanta merma es eso, lo que Panamá ha mandado de ayuda humanitaria ¿Qué hace en Maturín? ¿Por qué entonces siguen recibiendo nuestra merma?», se preguntó en un video publicado en su Instagram.

«Saben que en Panamá tenemos necesidad también ¿No? En Panamá tenemos mucha necesidad. Y comprometidos con nuestros aliados y porque es el propósito con el cual se generaron estas donaciones, se le siguen enviando, pero cae bien mal, déjame decirte, que critiques la ayuda», continuó.

«Se dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo. No estamos pidiendo gracias, nada más no critiques a Panamá o El Salvador, porque mucho se está haciendo y yo sé que la gente está agradecida, aunque tú no lo estés», sostuvo.

¿QUÉ DIJO DIOSDADO CABELLO?

«Rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, que miserable, para chequear dónde está. Todo ladrón piensa que lo están robando», expresó Cabello desde la Universidad Simón Bolívar (USB), en La Guaira, la cual fue habilitada como refugio.

«Ese caballero estuvo preso por peculado y denunciado por fraude, ese que es alcalde de Panamá. Entonces cree que acá en Venezuela nos vamos a robar la ayuda que es del pueblo. ¡Por Dios, qué miserable!», apuntó Cabello.

Antes de las declaraciones de Cabello, Mizrachi explicó que colocó AirTags, unos pequeños dispositivos de rastreo, «dentro de diferentes insumos, desde una caja de pañales, una caja de botellas de agua hasta una caja de detergentes».

De esta manera, «se van en diferentes palets, en diferentes vuelos, y yo puedo siempre responder a mis ciudadanos en qué vuelo fue y si ya llegó», detalló.