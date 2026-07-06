EN VIDEO: La respuesta de Diosdado Cabello al alcalde de Ciudad de Panamá tras denuncias sobre la ayuda humanitaria

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, criticó el accionar del alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, quien puso rastreadores en la ayuda humanitaria enviada a Venezuela para socorrer a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Cabello visitó esta tarde la sede Litoral de la Universidad Simón Bolívar (USB), en La Guaira, que fue habilitada como un refugio temporal. Durante una breve alocución, consideró que hay una «campaña desmedida y miserable» tras la tragedia.

«Rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, que miserable, para chequear dónde está. Todo ladrón piensa que lo están robando», acotó Cabello.

El ministro también recordó que Mizrachi estuvo detenido hace 10 años en Colombia por delito contra la administración pública en Panamá. Aunque el funcionario permanece en libertad, todavía tiene medidas cautelares.

«Ese caballero estuvo preso por peculado y denunciado por fraude, ese que es alcalde de Panamá. Entonces cree que acá en Venezuela nos vamos a robar la ayuda que es del pueblo. ¡Por Dios, qué miserable!», apuntó Cabello.

CABELLO SOBRE LOS «ODIADORES»

Una vez criticó las acciones de Mizrachi, Cabello consideró que «detrás de todo eso están los odiadores de Venezuela». «No respetan el dolor humano. Lo único que buscan es una ganancia política», aseveró.

«En medio del desastre no hay espacio para la ganancia política. Hay espacio para la solidaridad, el amor, el compañerismo y el abrazo fraterno para ayudarnos y no seguir atacando a nuestro país», concluyó Cabello.

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#6Jul | Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones del alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre el paradero de parte de la ayuda humanitaria enviada desde ese país a Venezuela Video: @DarvinsonRojas pic.twitter.com/3r0Lq8Vffw — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 6, 2026



Mizrachi afirmó el domingo que los rastreadores buscan brindar «transparencia» y confirmó que los próximos cargamentos también tendrán GPS. El gobierno de Delcy Rodríguez, por su parte, lo acusó de «manipular» el envío de ayuda para «generar una matriz de opinión negativa».

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.