Revelaron balance de fallecidos en Aragua tras doble terremoto, buscan a más víctimas entre escombros

La ciudadanía permanece de luto por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. A una semana de la tragedia, trascendieron nuevos detalles sobre la cantidad de víctimas mortales en el estado Aragua.

Caracas, Miranda y La Guaira fueron las entidades más afectadas en el doble terremoto, seguidas por Falcón y Carabobo. Sin embargo, en el estado Aragua colapsó un edificio de apartamento, dejando varios fallecidos.

La gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, confirmó que recuperaron un nuevo cuerpo entre los escombros del edificio Bosque Lindo, en Turmero. Con este, son nueve los fallecidos por el doble terremoto en la entidad. La identidad de la víctima no fue especificada.

Sánchez confirmó el fallecimiento desde el Cementerio Metropolitano de Aragua. Aunque la cifra aumentó a nueve víctimas mortales, la mandataria regional precisó que continúan las labores para conseguir alguna persona con vida o retirar otros cuerpos.

«Lastimosamente de un desenlace que no queríamos anunciar, que son muertes (…) permanecemos en las labores de búsqueda y rescate, no hemos parado», señaló Sánchez, de acuerdo a Unión Radio.

RECUPERACIÓN DE CUERPOS

Bomberos y funcionarios de Protección Civil llevan varios días entre los restos del edificio. Tres cadáveres de miembros de una misma familia fueron recuperados el miércoles en los escombros. Se trataba de un profesor universitario, su esposa y su hija.

Los organismos de emergencias continúan desplegados en la zona. Los familiares de los desaparecidos esperan en los alrededores del edificio, mientras que esperan información sobre sus seres queridos.

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Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.