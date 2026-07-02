VIDEO: Patóloga venezolana reveló el abrumador número de cadáveres que recibe por día tras los terremotos

Una patóloga forense venezolana, quien prefirió no identificarse por seguridad, reveló el impresionante número de cuerpos que recibe en la morgue improvisada instalada en La Guaira, tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante una entrevista concedida a CNN, calculó que recibe cerca de 400 cadáveres diarios de víctimas del doble terremoto, mientras que aseguró que los contenedores refrigerados para cuerpos no identificados ya se encuentran saturados.

«Al día se ven como 400 cuerpos. Lo que se ve en La Guaira es indescriptible. No he dormido muy bien, es horrible. No tengo cómo describirlo. Hay que estar ahí como para uno saber expresar», expresó la funcionaria

La estructura de Los Silos, un edificio de 35 metros de altura y 4.000 metros cuadrados intervenido artísticamente por el venezolano Carlos Cruz-Diez y justo en el puerto, es ahora utilizada como una morgue improvisada en La Guaira, el estado más golpeado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana.

MORGUE EN EL PUERTO DE LA GUAIRA

En el sitio, decenas de cuerpos permanecen expuestos sobre el puerto, la mayoría cubiertos con cal, mientras familiares llegan hasta el lugar como última esperanza de localizar e identificar a sus seres queridos.

Entre quienes acudieron a Los Silos se encuentra Néstor Vásquez, de 49 años, quien tras cinco días de búsqueda logró identificar a su cuñada gracias a un registro fotográfico, después de que le notificaran telefónicamente sobre el ingreso de un cuerpo con características similares.

La mujer residía en un edificio del sector Tanaguarena que colapsó por completo. Vásquez reconoció el apoyo del personal en la morgue, aunque señaló que persisten fallas en el traslado de cuerpos y el apoyo funerario hacia Caracas.

Otros testimonios apuntan a un reclamo más duro contra la respuesta oficial. Julio César González, de 53 años, quien perdió a cinco familiares, entre ellos su hermano, calificó la situación como «una desidia total».

Afirmó no ver una respuesta adecuada de las autoridades. De hecho, González denunció que la llegada tardía de maquinaria pesada para remoción de escombros costó vidas de personas, que según él, habían sobrevivido y quedaron atrapadas entre los restos.

En tanto, los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.

Con información de EFE