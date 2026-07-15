«No pudimos despedirnos»: Joven no encontró los cuerpos de su mamá y su hermano tras remoción de escombros en La Guaira

Un joven venezolano llamado Keen Alexander aseguró que perdió las esperanzas de encontrar los cuerpos de su hermano y su mamá entre los escombros del edificio La Estrella en Macuto, estado La Guaira.

«Ya no hay nada que hacer. Estamos resignados. Esto es lo que había plano hace unos días, ahora está lleno de escombros otra vez porque los sacamos de al frente del edificio, pero no conseguimos nada tampoco», comentó.

«Vean todo lo que se buscó, prácticamente el edificio está plano como para que construyan uno nuevo. Se ha buscado en todos lados», añadió en la publicación que acompañó con un video.

En un clip previo había dicho que junto a su hermano y su mamá se habrían perdido otras nueve personas, cuyos cuerpos no aparecieron.

«¿La teoría cuál es? Como aquí hubo fuego los primeros tres días y tras apagarse quedó encendido internamente cuando estaban las placas, entonces creó un efecto como un horno que consumió la carne de los cuerpos que quedaron de este lado. Lo que significa que no vamos a encontrar olor, por eso no huele a podrido, a nada de eso feo», acotó.

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«Después vinieron las máquinas, el martillo hidráulico y trituró todos los huesos. Luego vinieron las excavadoras y prácticamente los esparció en pedacitos, esa es la teoría que hay y los perdimos entre esta inmensidad», relató.

Ante esto, señaló que ya no queda nada que hacer. «Prácticamente los familiares de nosotros fallecieron, se sepultaron, se cremaron, aquí con su hogar. Se fueron junto con sus casas y los recuerdos. Eso es todo lo que hay, no hay nada que hacer aquí. No nos pudimos despedir, ni hacerles nada».