Ayuda médica en el país: Así funcionan los hospitales de campaña habilitados tras los terremotos

Los hospitales de campaña se han convertido en un salvavida médico en Venezuela luego de los devastadores terremotos registrados el 24 de junio.

Incluso ya instalaron 14 hospitales de campaña internacionales para atender la emergencia. Se encuentran concentrados principalmente en Caracas y La Guaira, que es considerada la zona cero.

¿CUÁLES SON LOS HOSPITALES DE CAMPAÑA?

Samaritan’s Purse, una organización con sede en Estados Unidos

Desplegó un hospital móvil de emergencias en La Guaira, específicamente en la Av. Soublette, cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, para atender a las víctimas de los recientes terremotos.

El hospital tiene capacidad para atender a más de 100 pacientes al día y está equipado con dos quirófanos, una unidad de cuidados intensivos, farmacia y laboratorio. Se especializa en cirugía general, traumatología, soporte psicológico y cuidados intensivos/intermedios.

“Tenemos planeado estar allí por un tiempo. La necesidad es enorme. Numerosos hospitales están dañados o colapsados, las carreteras se han partido por la mitad y cientos de edificios se han derrumbado. La gente vive en la calle, aterrorizada por las réplicas. Necesitan nuestras oraciones”, dijo Franklin Graham, el presidente de Samaritan’s Purse.

Opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Hospital español

El hospital de campaña desplegado por España en Venezuela se encuentra ubicado en el Parque del Este. Está encabezado por voluntarios del equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Los servicios médicos de la misión se han orientado principalmente hacia las siguientes áreas de salud: Atención primaria y soporte médico básico. Apoyo psicosocial para los afectados por la contingencia. Rehabilitación física de pacientes con fatiga muscular o que sufrieron lesiones durante las labores de rescate. Tratamiento de afecciones respiratorias derivadas directamente de la inhalación de polvo y humo.

Atienden desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

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Hospital de Qatar

El hospital de campaña instalado por Qatar se encuentra en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Cuenta con 50 camas clínicas. Ofrece atención médica integral en múltiples especialidades, incluyendo pediatría, ginecología, traumatología, psicología, psiquiatría, oftalmología, medicina interna, cirugía y medicina general.

Esta instalación tiene capacidad para atender a unos 320 pacientes diarios y realizar 420 proyecciones de rayos X al día.

Atienden desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

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Hospital de El Salvador

El hospital de campaña instalado por El Salvador está ubicado en la avenida principal de Playa Grande, detrás del Colegio Carlos Escarrá, frente al restaurante Rompeolas, estado La Guaira.

En el lugar ofrecen atención en medicina general, medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. Así como apoyo psicológico y psicosocial, con la presencia de un equipo especializado. También tiene un área de estabilización y triaje con capacidad para 15 consultas simultáneas.

Atención médica las 24 horas del día para personas, mientras que el servicio veterinario para mascotas funciona de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

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Hospital de Japón

El hospital de campaña desplegado por Japón en Venezuela está ubicado en Caraballeda, en La Guaira. Específicamente en el Malecón Teo Vargas, cancha de fútbol sala junto a la feria de comidas.

En el lugar brindan asistencia médica gratuita y se enfoca en traumatología, medicina general, pediatría y control de enfermedades infecciosas.

El contingente de especialistas está conformado por 40 personas, entre médicos y enfermeras. Además, cuentan con equipos para la atención de pacientes y servicios como laboratorio, rayos X y ecografía.

Atienden de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

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Hospital de Reino Unido

El hospital de campaña del Reino Unido está ubicado específicamente en las instalaciones del Karting de La Guaira.

Tiene capacidad para atender hasta 100 pacientes ambulatorios cada día. Además, cuenta con 20 camas de hospitalización, atención de emergencia materna y neonatal, pruebas de laboratorio. Así como apoyo en agua, saneamiento e higiene y Actividades de promoción de la salud comunitaria y prevención de enfermedades.

El equipo brindará tratamiento para enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, rehabilitación y lesiones menores.

Atienden desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Hospitales de la ONU

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira.

Están ubicados en el Polideportivo José María Vargas, el Estadio César Nieves y el Estadio de Playa Grande.

Estos centros de atención temporal cuentan con áreas de cirugía, unidad de cuidados intensivos (UCI), medicina general, pediatría, traumatología, ginecología, rayos X, laboratorio y farmacia.

Atienden desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Hospital de Brasil

La Marina de Brasil instaló un hospital de campaña en Camurí Chico, estado La Guaira, para atender a los afectados. Se encuentra en la bajada del Playón.

La unidad cuenta con capacidad quirúrgica, cuidados intensivos, telemedicina y servicio de Rayos X. Está preparado para atender hasta 150 o 200 pacientes diarios.

Tiene especialidades como medicina general, pediatría, ortopedia, medicina intensiva y cirugía.

Atienden desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

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Hospital de Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia desplegó una misión humanitaria hacia Venezuela para fortalecer la atención médica a la población damnificada por el terremoto.

La misión contempla el hospital de campaña de la Fundación Hospital San Rafael, que fue instalado en el campamento transitorio de la escuela Gran Colombia, ubicado en Caracas, y tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes diarios durante dos meses y medio.

El hospital prestará servicios de urgencias y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.

Atienden desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

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Hospital de República Dominicana

El hospital de campaña enviado por República Dominicana está ubicado en el Estadio César Nieves de Catia La Mar, en el estado La Guaira.

Esta unidad móvil tipo 1 ofrece atención en medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía menor, salud mental, laboratorio y estudios de imagen (electrocardiografía, ecocardiografía y sonografía).

La estructura cuenta con capacidad para atender más de 2.000 personas, con un promedio diario de 150 pacientes.

Atención médica las 24 horas del día para personas, mientras que el servicio veterinario para mascotas funciona de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

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Hospital de Barbados

El hospital de campaña donado por Barbados está instalado en los espacios de la Escuela Técnica Industrial (ETI) «Rubén González», ubicada en el sector Los Naranjos, municipio Plaza en Guarenas, estado Miranda.

Cuenta con un área de 500 metros cuadrados, 40 camas clínicas y una capacidad de atención de hasta 100 personas diarias.

El recinto dispone del equipamiento tecnológico necesario para las labores de triaje, diagnóstico y tratamiento de pacientes afectados por la contingencia telúrica.