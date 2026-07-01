Médico patólogo reveló detalles sobre el proceso de identificación de cuerpos tras el doble terremoto

Miles de personas perdieron la vida producto del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. Hasta este miércoles, las autoridades continúan el proceso de reconocimiento de cuerpos.

El médico patólogo Enrique López Loyo brindó una entrevista al periodista Luis Olavarrieta. Mientras que cientos de cuerpos permanecen en morgues y el puerto de La Guaira, señaló que «el reconocimiento es el mínimo tratamiento de dignidad que se puede dar al cadáver».

«El reconocimiento sobre la base de dónde estaba, generando un código de ubicación y los fragmentos de tejido que pueden estar separados del organismo, para hacer un armado posterior», señaló López, expresidente de la Academia Nacional de Medicina (2020-2022).

El especialista indicó que también se debería convocar a familiares de la víctima para hacer un reconocimiento facial y corporal. Sin embargo, López exhortó a tomar en cuenta las altas temperaturas de La Guaira, lo que dificulta el proceso.

«En el litoral, bajo esos escombros, la temperatura puede alcanzar por encima de los 50 grados centígrados. Esos cuerpos que tendrán una descomposición más precoz que las 48 horas convencionales», añadió.

EL PROTOCOLO

López apuntó que, en condiciones de mayor deterioro, hay que recurrir a la identificación por cicatrices o el registro odontológico. En última instancia, está la opción de reconocer a alguien por su ADN. «Lo ideal es que no se vaya a una fosa común sin que nadie sea reconocido», acotó.

«Las víctimas están en unidades de vivienda donde existe un registro de condominio y distribución de familias. El caso es más difícil si son visitantes ocasionales (…) A partir de allí está la identificación», añadió.

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Sin embargo, el médico recordó que este proceso se hace en un «país con tantas dificultades». «Existe un rebasamiento de las capacidades del Estado para la misma gestión de cadáveres. Ahora tiene que hacer un esfuerzo el personal forense», sentenció.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.