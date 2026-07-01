El impresionante monto preliminar en pérdidas que dejó el doble terremoto y cuánto costará la reconstrucción

La ciudadanía permanece conmocionado por el doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio. A una semana de la tragedia, comenzaron a trascender las primeras estimaciones respecto a las pérdidas y el costo de la reconstrucción.

El economista Asdrúbal Oliveros recordó que las zonas más afectadas en la tragedia fueron Caracas y La Guaira. En tal sentido, detalló que, junto a su equipo, hizo un «cálculo preliminar» de los daños en estas entidades.

«Hemos calculado preliminarmente entre 7.500 y 9.000 millones de dólares», apuntó Oliveros al periodista Román Lozinski. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que las pérdidas serían de 6.900 millones.

Por otra parte, Oliveros recordó que no solo se deben calcular las pérdidas, sino el costo de la recuperación del país. En este apartado se incluye la reconstrucción de infraestructuras, además de reparar los daños en los edificios que no se desplomaron.

«Sitúas esos montos de reconstrucción en un nivel un tanto superior, que pueden estar en el orden entre 13,000 y 15,000 millones de dólares. Por supuesto, no todos esos recursos o esa reconstrucción es inmediato», explicó Oliveros.

DISTINTAS ETAPAS

Igualmente, Oliveros recordó que la reconstrucción del país pasará por distintas etapas. En primera instancia, señaló que se debe rescatar y recuperar a los sobrevivientes, a la vez que se da la «recuperación de los cadáveres».

«Luego viene la atención a las personas afectadas. Luego viene también la atención a la dinámica económica afectada y todo el efecto o planificación, por llamarlo de alguna manera, de reconstrucción», indicó Oliveros.

Sin embargo, Oliveros alertó de un problema: la situación financiera de Venezuela. «No tenemos hoy capacidad de contar con esos recursos directamente manejados por nosotros, y vamos a depender muchísimo de financiamiento y de ayuda internacional», señaló.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.