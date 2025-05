«Mañana me pueden inhabilitar otra vez»: Las razones de Requesens para no abandonar la ruta electoral

Juan Requesens, candidato a la Gobernación del estado Miranda, aseguró este domingo que el gobierno de Maduro podría inhabilitarlo en cualquier momento, pero insistió en el que la ciudadanía debe participar en las elecciones regionales.

Las autoridades habilitaron a Requesens y otros dirigentes. Aunque algunas fuentes han afirmado que se dio una negociación con el gobierno de Maduro, el candidato aseguró en que se podría restablecer su prohibición para participar.

«Yo hoy estoy habilitado porque me dejaron inscribir y mañana me pueden inhabilitar otra vez. ¿Qué tiene el gobierno para mostrar? La fuerza, eso es todo lo que tienen. Ellos no tienen gestión, no tienen nada», expuso.

«Yo hoy estoy habilitado porque me dejaron inscribir y mañana me pueden inhabilitar otra vez. Que tiene el Gobierno para mostrar! La Fuerza eso es todo. Ellos tienen fuerza para tratar de sembrar y meternos miedo en el cuerpo. Nosotros que tenemos? Gente, ganas, expectativas,… pic.twitter.com/ctO7FQ2bnv — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 4, 2025



Requesens aseguró que el gobierno busca «meternos miedo en el cuerpo». Sin embargo, consideró que la oposición cuenta con «gente, ganas, expectativas, esperanza, sueños, ambiciones, ganas de vivir bien».

REQUESENS PIDE «PELEAR»

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) decidió no participar en las venideras elecciones. No obstante, Requesens consideró que la oposición debe usar «cualquier milímetro» para «pelear» y «defender» sus ideas.

«Si nosotros no defendemos y no peleamos lo que es nuestro, tampoco podemos luchar para cobrar y para recuperarlo. En Venezuela todos los que vivimos aquí estamos sujetos lamentablemente a la fuerza del gobierno», apuntó Requesens.

«La gente todo el día sufre la crisis de un país que está devastado y nosotros necesitamos urgente soluciones inmediatas a los ciudadanos de Miranda y toda Venezuela porque a dónde tú vas hay necesidad» @JuanRequesens pic.twitter.com/gIpc9Jr1Bo — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 4, 2025



Requesens aseguró que los venezolanos «buscan echarle pichón» ante la crisis, pero se necesitan respuestas de las autoridades. «La gente todo el día sufre la crisis de un país que está devastado y nosotros necesitamos urgente soluciones inmediatas», agregó.

El dirigente, quien fue expulsado de Primero Justicia por participar en los comicios, buscará la Gobernación de Miranda. Por su parte, también están nominados Elio Serrano por el chavismo y Negal Morales por la facción intervenida de Acción Democrática.