Mejorar nuestra vibra, mejorando nuestros pensamientos, pero… ¿Cómo se hace?

Por María Laura García

Las experiencias de vida, a aquellos que se ocupan diariamente de ser mejores, los llevan a entender que para que todo les vaya mejor, deben cambiar y trabajar a diario su forma de pensar, puesto que, pensamientos positivos y armoniosos dan lugar a mejores vivencias.

Esta reflexión inicial, pareciera sacada de un libro de autoayuda, pero créanme que solo les hablo de lo que he aprendido y no siempre de forma grata, porque muchas veces ha sido a partir de caídas, errores y circunstancias traumáticas.

Sin duda, pensar de manera positiva no siempre es fácil, y mucho menos mantenernos en una zona de emociones de vibración alta, en consecuencia, mi inquietud de hoy es … ¿Cómo lograrlo diariamente? He allí la gran búsqueda: alcanzar herramientas que nos permitan reconocer los sentimientos que nos embargan para potenciar lo propio y trabajar para transformar, para bien, todo aquello que nos baja la energía y daña nuestros resultados.

Hoy, por ejemplo, me levante enojada y sin ganas de sonreír. Me puse analizar los por qué, me enfoqué en entender lo que necesitaba cambiar para mejorar mis emociones y mi energía, a evaluar lo que si era positivo, es decir, me puse a trabajar para sentirme mejor, elevar mi energía y con ello, evitar generar situaciones que dañaran mi día. En gran medida, uno afecta su entorno y atrae lo que pasa.

¿Cómo accionar para subir la vibra?

Para elevar nuestra vibración y transformar las emociones negativas, lo esencial es reconocerlas, aceptarlas y luego ir, por ensayo y error, encontrando maneras saludables de procesarlas y cambiarlas.

Esto implica practicar la autoconciencia, la gratitud, la meditación y otras técnicas que nos regalan paz interna y con ello, bienestar emocional.

El primer paso es reconocer que estás sintiendo una emoción negativa sin juzgarte, porque todas las emociones son válidas pero una vez tengas claro que es algo que no te suma, comienza a actuar para sacarla de tu corazón y para mejorar eso que no te hace bien. Esa es la única manera de poder superar aquello que te perturba. Evita rumiar y si el origen de eso que te confronta no puedes cambiarlo, pues pasa a otra cosa.

Lo cierto es, que si o si, debes profundizar en la emoción, no la evadas. Pregúntate por qué te sientes de esa manera y qué situaciones o pensamientos desencadenan en ti esos sentimientos. Así, cuando atravieses hechos similares, podrás adelantarte para que las malas emociones no se adueñen de ti y te hagan reaccionar de una forma cuyas consecuencias no te suman. La experiencia nos debe servir para no tropezar con los mismos obstáculos.

Por otra parte, el conocerte, te permitirá encontrar formas saludables de expresar o vivir tus emociones. En mi caso, cuando me veo abrumada por emociones fuertes, antes de actuar, analizo, hablo con alguien de confianza, escribo, hago ejercicios o me siento a crear estos contenidos para ustedes.

Cultiva hábitos de bienestar ….

Para mantener tu vibración elevada también debes sumar a tu día a día, buenos hábitos ¿Por qué? Porque la vibración se construye a partir de absolutamente todo lo que hacemos, minuto a minuto. Así que, si quieres saber cómo cambiar tu vibración, pues comienza por hacer cambios simples, como renovar quizás tu peinado, los colores que usas, lo que comes, tu forma de trabajar o incluso tu trabajo. Atrévete a aprender aquello que siempre te ilusionó pues pudiera ayudarte a vibrar más alto. En fin, la vibración es tu realidad. Esto se los escribí por Instagram esta mañana.

E incluso, se los había comentado a través de un video en mis redes sociales: “Eres lo que haces con tu energía”. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, tus intenciones, las relaciones que tienes, la música que escuchas, todo eso entra en ti, y sea la vibración que sea lo absorbes. Este ejemplo me encanta: cuando cortas cebolla, tus manos huelen a cebolla ¿Cierto? Entonces, te recuerdo lo que siempre te digo… ¿Por qué no cuidar con esmero lo que piensas? Te repito la idea con la cual comencé mi reflexión de hoy ¿Por qué no sentir de forma consiente para potenciar las emociones buenas y las malas reconocerlas, trabajarlas, dominarlas y transformarlas en algo que te haga mejor ser humano?

Entonces, cuida cada minuto de tu existencia, mejorando no solo tus pensamientos, sino también los hábitos con los cuales te cuidas y sumas en bienestar para ti y los tuyos. Insisto, eres la suma total de lo que tienes en tu corazón, de lo que haces, de dónde pones tu energía y por consiguiente, lo que atraes a tu mundo. Si quieres cambiar tu vibración cambia todo tú.

¿Qué hábitos te suman?

Uno de ellos y que cada vez se menciona más es la meditación. Ayuda a calmar la mente, reducir el estrés y conectar con el yo interior, lo que facilita la gestión de emociones negativas.

El Mindfulness o atención plena, que no es otra cosa que estar conectados en el aquí y en el ahora en cada cosa que hagamos a diario. El estar más presente y observando nuestros pensamientos y emociones, sin quedarse atrapado en ellos, nos permite ser más coherentes y balanceados emocionalmente.

Aprende a comunicarte de manera clara y respetuosa, pues ayuda a evitar conflictos innecesarios y a manejar mejor las emociones, para con eso mantenernos con buena energía.

Adicionalmente suma, el ser agradecidos, esto quiere decir, que partiendo de la conexión que nos regala el mindfulness, seamos capaces de notar esas pequeñas cosas positivas de la vida que, a su vez, influirán de la misma manera en nuestra forma de pensar. Visualiza situaciones bonitas, esto beneficia el nivel de nuestros pensamientos.

Otro dato, si somos amables y bondadosos con todos los que nos rodean también nos dará un sentimiento de propósito que eleva nuestra vibración.

El autocuidado es esencial, por lo cual, si te ejercitas regularmente, te alimentas equilibrada y nutritivamente influirás positivamente tu estado de ánimo y niveles de energía. Trata de disfrutar semanalmente de momentos en medio de la naturaleza para revitalizarte y equilibrar tu energía. Además, rodéate, lo más que puedas de personas y situaciones que promuevan tu bienestar y la alegría.

Por último…

Aplica mis estrategias de manera consistente, y créeme que, aunque sea un poco transformarás tus emociones negativas en experiencias de aprendizaje y crecimiento, elevando tu vibración y para ganar en bienestar emocional. Algunos días te será mas fácil que en otros, pero lo esencial es nunca dejar de insistir en mejorar tu vida.

