Tras más de 15 años los hermanos Gallagher trajeron de vuelta a Oasis: Así inició su gira de regreso

Luego de 16 años separados a raíz de las disputas que escalaron a altercados físicos, los hermanos Liam y Noel Gallagher trajeron oficialmente de vuelta a la mítica banda Oasis bajo su gira Oasis Live 25, cuyo concierto inicial se dio en el Principality Stadium de Cardiff ante unas 70 mil almas que, con un rugido ensordecedor y una mega ovación, le dieron el recibimiento a la agrupación.

La presentación dio inicio bajo una enérgica declaración simbólica. Después de un montaje audiovisual con titulares referentes a los constantes roces entre los Gallagher, la frase «los cañones se han silenciado» se apoderó de la pantalla.

En seguida, comenzó a sonar el primer éxito de Oasis: Hello. Su letra repetía «It’s good to be back», haciendo vibrar el estadio. Así, se fraguó el principio de una noche histórica.

Por más de dos horas, Oasis repasó gran parte de su discografía más icónica. Para ello, se apoyó especialmente en sus dos primeros álbumes: Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995).

El publicó cantó a coro grandes himnos como «Wonderwall», «Champagne Supernova», «Don’t Look Back in Anger» y «Live Forever». Fue esta última pieza la que protagonizó uno de los momentos más conmovedores del concierto.

Because we need each other, we believe in one another #oasislive25 pic.twitter.com/P3tRl0mNj3 — Oasis (@oasis) July 5, 2025

HOMENAJE A DIOGO JOTA

De acuerdo con Infobae, durante la canción «Liver Forever» se le rindió homenaje a Diogo Jota, futbolista del Liverpool fallecido un día antes en un accidente vial en España. En el monitor, se proyectó la camisa del jugador con su nombre, generando un estruendoso aplauso del público.

El primer concierto de Oasis también incluyó ciertas rarezas y ‘b-sides’, haciendo las delicias de los fanáticos más acérrimos, como «Acquiesce», «The Masterplan» y «Whatever». Fue esta última la que coreó el público con especial entusiasmo.

Por otro lado, los hermanos Gallagher bromearon con la polémica en torno al precio de las entradas, uno de los temas que más marcó la previa del inicio de la gira. «Espero que haya valido la pena pagar 175 libras. Oh, 210 libras. Perdón, 250 libras», aseguró Noel al completar un bloque de canciones.