Lo que se sabe sobre el pago del ‘bono de guerra’ para pensionados correspondiente a febrero 2026

Las autoridades comenzarían a pagar en los próximos días el bono contra la guerra económica a los pensionados del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) y del programa Amor Mayor por la plataforma patria.

De acuerdo al portal Venezuela News, los depósitos comenzarán el próximo viernes, 20 de febrero. El bono tendría un monto de 43.680 bolívares, equivalente a 110,20 dólares, de acuerdo a la tasa oficial.

«Es tiempo de unión! Superemos las diferencias para abrazar la Paz y que sirva para consolidar la convivencia en toda Venezuela #LosQueremosDeVuelta (*1234)», indica el mensaje enviado a los beneficiarios.

Cabe recordar que el bono de guerra para los trabajadores activos se comenzó a pagar el pasado 13 de febrero. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a este grupo primero y, por último, a los pensionados.

EL BONO PUEDE TARDAR

El dinero suele irse depositando progresivamente, por lo que el bono puede tardar varios días. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.

Una vez ingrese en la cuenta de Patria, se debe seleccionar la opción de «Protección Social». Luego se debe ir a la pestaña de «Monedero» y seleccionar «Retiro de fondos», en donde se elegirá la cuenta bancaria y el monto a transferir.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo y las pensiones. El gobierno venezolano, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.