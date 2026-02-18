Alerta: Incendios forestales podrían incrementarse en los próximos días, estas son las medidas para evitarlos

El comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, alertó sobre el riesgo de incendios forestales en este periodo del año, brindando distintos consejos y medidas preventivas.

En medio de la época de sequía, aumenta el riesgo de incendios forestales en distintas partes del país. Ante este escenario, Palacios recordó en su cuenta de Instagram que lo más importante es «evitar el inicio del fuego» desde un principio.

Los Bomberos de Caracas buscan reducir la propagación de incendios forestales «mediante la concienciación, limpieza de terrenos, y prohibición de fogatas o quemas en zonas de riesgo».

Palacios agregó que hay distintas «acciones clave» que puede hacer la ciudadanía para evitar incendios. Entre ellas destacan «no tirar colillas ni cristales, gestionar residuos adecuadamente y mantener limpio el entorno de viviendas rurales».

Las autoridades pidieron a la población no encender fogatas en cualquier lugar, sino en las áreas destinadas para ello. También es crucial evitar las quemas de basura o residuos agrícolas, especialmente en días con «mucho viento o calor»

¿QUÉ HACER EN UN INCENDIO?

Los ciudadanos también pueden tomar medidas preventivas cerca de sus hogares, al retirar leña seca o ramas en zonas de riesgo. A esto se suma la necesidad de no tener «materiales inflamables alrededor de casa en zonas forestales».

En caso de que se desate un incendio forestal, los habitantes deben «mantener la calma» y esperar instrucciones de las autoridades. «No intentes apagar el fuego tú mismo si es grande. Llama a los bomberos», indicó Palacios.

«Ante la detección de humo o fuego, llamar inmediatamente a los servicios de emergencia o al 911», concluyeron los bomberos, quienes recomendaron tomar las rutas de evacuación en caso de que sea posible.