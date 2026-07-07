¿Están controlando el aeropuerto de Maiquetía? El papel de EEUU en el principal terminal aéreo del país

El encargado de negocios en la embajada de los Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aclaró que el Departamento de Estado está 100% enfocado en la respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela y aclaró que no están controlando el aeropuerto.

«Lo que estamos es ayudando con el control de tráfico aéreo para garantizar el aterrizaje y despegue seguro de las aeronaves y para el manejo seguro del espacio aéreo en torno al aeropuerto, lo cual es clave. El otro elemento es operaciones terrestres, como es la descarga, acopio y movilización de la carga. Ese es el foco de la tarea en el aeropuerto», acotó durante un encuentro con la prensa.

En esta línea, resaltó que Estados Unidos sigue llevando adelante el plan de tres fases del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela, «de estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática».

«Así que vamos a seguir enfocados en llevar adelante estos esfuerzos bajo el liderazgo del presidente Trump y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para ayudar al pueblo de Venezuela», comentó,

Preguntado sobre si existe alguna restricción en el aeropuerto de Maiquetía para el ingreso de la líder de la oposición María Corina Machado, respondió: «Nosotros no estamos controlando el aeropuerto, solo apoyamos con el tráfico aéreo para el aterrizaje y despegue seguro de las aeronaves».

AYUDA HUMANITARIA

Barrett destacó que la ayuda humanitaria no se ha detenido. «El equipo de respuesta Dart de los Estados Unidos permanece sobre el terreno trabajando de la mano con colaboradores, enviando agua, alimentos, albergue y otra asistencia clave para las comunidades afectadas. También quiero reconocer las contribuciones extraordinarias de los compañeros del Departamento de Guerra y logística».

«Nuestros resultados son significativos con apoyo de los Estados Unidos y de otros donadores humanitarios. El programa de alimentos de las Naciones Unidas está entregando asistencia alimentaria. Tuvimos suministros que han sido enviados a las comunidades de toda Venezuela y envíos adicionales continúan llegando todos los días», añadió.

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«El día de hoy la asistencia humanitaria relacionada con esta respuesta excede los 310 millones de dólares y esto es más de asistencia y ayuda. Esto es la recuperación es más que ayuda de emergencia. Estamos concentrándonos más para ayudar a las comunidades a reconstruir infraestructura clave, apoyar la recuperación y asegurar que las familias venezolanas tengan las herramientas necesarias para recuperarse y salir adelante», precisó

No obstante, admitió que queda mucho trabajo por delante. «La recuperación va a tomar tiempo, pero los Estados Unidos están comprometidos a apoyar este socio. El pueblo venezolano no está enfrentando este desafío solos. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo que en el primer día que ocurrió esta tragedia».

Además, afirmó que «el gobierno da a conocer cifras de muertos diariamente y creo que vamos a continuar viendo estas cifras elevarse con el tiempo, desafortunadamente dada la escala de esta tragedia».