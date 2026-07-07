Las imágenes de la destrucción: Así está La Guaira tras casi dos semanas de los terremotos

Destrucción, es lo que se ve en gran parte de La Guaira tras casi dos semanas de los terremotos del pasado 24 de junio.

En imágenes publicadas por el Comando con Venezuela se muestran las condiciones en la que se encuentran las residencias tras el colapso en Catia La Mar y Playa Grande.

El número de víctimas mortales de los devastadores terremotos se ubicó este lunes en 3.535, 193 más respecto al balance publicado el día anterior.

Según cifras oficiales, los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace doce días dejaron al menos 16.740 heridos y 17.854 personas sin vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios.

LAS DEMOLICIONES EN LA GUAIRA

Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada, Protección Civil y otros cuerpos avanzan con la identificación de edificaciones que deben ser demolidas o declaradas como habitables en distintas zonas de los siete estados afectados por los terremotos.

Sin embargo, familiares de víctimas de los terremotos en La Guaira piden que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar.

«Nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar -vivos o muertos», indicó a EFE Michell Gutiérrez, de 30 años, y quien desea desesperadamente encontrar a su papá para darle sepultura.

Explicó que el cuerpo de su padre se encuentra sepultado en un edificio en Catia La Mar y denunció, como otros, que no ha recibido ayuda gubernamental y que solo han llegado grupos rescatistas internacionales a la zona. De hecho, en el lugar se encontraba un equipo de México.