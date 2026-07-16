Encontraron sin vida a los gemelos Matías y Mateo en la OPPE 25, su padre los buscó durante semanas

Luego de semanas de búsqueda rescatistas y voluntarios hallaron los cuerpos de Matías y Mateo Peña, los gemelos que estaban siendo buscados incansablemente por su padre, Luis Peña.

Los gemelos se encontraban junto a su abuela, prima, primo y tío. El reportero Román Camacho lamentó que se hayan divulgado rumores sobre que supuestamente los habían rescatado y estaban en centros asistenciales.

«Que Dios los tenga en su gloria. Aún se necesitan martillos eléctricos, planta eléctrica y equipos de oxicorte para sacar dos cuerpos de la que se encuentran en medios de los escombros de la OPPE 25 torre G», señaló.

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Este caso tomó especial relevancia luego de que un rescatista diera información errada al padre de los niños, diciéndole que los había sacado con vida de los escombros el 25 de junio y supuestamente los habían enviado a Caracas.

Debido a esto inició una gran búsqueda, y el caso se hizo viral en redes sociales para dar con el paradero de los gemelos. No obstante, lamentablemente nunca lograron salir con vida de los escombros.

Al no poder encontrarlos luego de buscar en los refugios de Caracas y sus alrededores, Peña siguió intentando llegar al apartamento durante semanas hasta que finalmente encontró los cuerpos de sus hijos sin vida.