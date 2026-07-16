Edificios afectados en Chacao: ¿Cuánto pueden costar las reparaciones? Lo que reveló Gustavo Duque

El alcalde Gustavo Duque ofreció un balance sobre el estado actual de las estructuras en Chacao tras los terremotos, así como los planes que tienen previsto para sus reparaciones.

«Tres estructuras residenciales y una comercial se desplomaron en Chacao. Hay 157 con criterio amarillo, 46 con criterio rojo. Estas que tienen criterio rojo, no todas tienen daños estructurales. Por ejemplo, hay muchos edificios que se le dañaron las escaleras y al tener las escaleras dañadas no se puede permitir el ingreso porque si llegáramos a tener otro sismo fuerte, una réplica fuerte las personas no tendrían cómo salir», dijo en entrevista para Shirley Radio.

«Muchos de ellos cuando ya reparen esto tendrán un criterio amarillo. Los edificios que sufrieron más son los de vieja data, los construidos antes del terremoto del 67, que fueron reforzados después del terremoto del 67 y la mayoría soportó, tienen daños, pero la mayoría soportó y no están en criterio rojo», precisó Duque.

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Asimismo, reiteró que los que están en criterio rojo no es una sentencia definitiva de demolición del edificio. «Es un reto económico poder alcanzar la cantidad de dinero para poder repararlos. Unas reparaciones con los reforzamientos de los rojos van por el orden de los 70 mil a 150 mil dólares para poder hacer ese edificio nuevamente seguro».

«Los apartamentos también los estamos evaluando entre rojo, amarillo y verde. Un apartamento en verde puede estar por el orden de 2500, máximo 4.000 dólares», señaló.

Con respecto a las reparaciones, señaló que actualmente están en una primera etapa. «La alcaldía está asumiendo junto a los aliados los rojos, en principio».

Con respecto a los amarrillos, aclaró que no se van a caer, pero sí tienen daños considerables, aunque se puede ingresar y habitar.

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CONVENIOS TRIBUTARIOS

Duque reveló que está buscando hacer convenios tributarios con entidades financieras para que estas puedan cubrir el costo de las reparaciones de algunos edificios a cambio de ventajas tributarias.

«La idea es que un banco, por ejemplo, apadrine la reparación completa de un edificio y el costo de esa reparación no la suma el condominio, sino que nosotros le damos un descuento tributario por dos años y durante dos años vamos descontándole lo que gastó en la reparación», concluyó.