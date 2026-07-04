EN VIDEO: Irene Sáez realizó un donativo para las víctimas de los terremotos e hizo este llamado

Irene Sáez, exalcaldesa de Chacao y Miss Universo 1981, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a Venezuela a causa de los terribles terremotos del 24 de junio, y aprovechó para anunciar un importante donativo para los afectados por esta tragedia, al tiempo que hizo un llamado a redoblar esfuerzos en la entrega de ayuda para los sobrevivientes.

«Como venezolana siempre estoy para aportar, para ayudar a Venezuela esté donde esté», dijo con voz quebradiza la exreina de la belleza, quien desde hace años reside en EEUU.

En ese sentido, Sáez anunció un donativo de su parte para los afectados con el envío de varias sillas de ruedas, tomando en cuenta, dijo, que hay mucha gente necesitada. «Adelanté también un camión de todo lo que hemos recolectado a través de la Fundación Friends Children».

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«Tenemos muchas donaciones y las traemos aquí para tanta gente necesitada. Y aquí estamos, para ayudar», manifestó.

En el video, se le pudo observar colaborando en la movilización de los donativos para quienes tanto lo necesitan en medio de estos duros momentos.

Irene Sáez también se mostró confiada de que apenas comienza la reconstrucción del país.

«Hoy nos enfrentamos al dolor más profundo que nuestra tierra ha conocido. El terremoto no solo sacudió las estructuras, sino que se llevó vidas valiosas, dejando un vacío inmenso en miles de familias. Pero en medio de los escombros y la tristeza, hay una verdad que no podemos ignorar: la ayuda para nuestro país no debe parar», agregó.

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Destacó que es ahora cuando «más vamos a necesitar de todos y cada uno de nosotros para levantar a nuestra nación. Los esfuerzos no pueden disminuir; al contrario, se deben multiplicar».

«Necesitamos crear una verdadera conciencia colectiva. No caigamos en el error de pensar que lo peor ya pasó. Es justamente ahora cuando empieza el verdadero rescate y el socorro de los sobrevivientes, quienes no solo necesitan un techo o comida para hoy, sino el sustento emocional y material para reconstruir sus vidas desde cero», llamó.

Finalmente, cerró con un «Dios bendiga a Venezuela». «Te amamos con el alma», puntualizó.