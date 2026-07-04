Confirman muerte de la actriz Yorgelys Delgado y su madre en La Guaira tras terremotos

Familiares de la actriz Yorgelys Delgado, recordada por su participación en el programa El club de los tigritos, confirmaron la muerte de la artista y de su madre en el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Durante los últimos días, hubo numerosos llamados para localizar a Delgado. La actriz y su madre estaban entre los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en la urbanización Los Corales, en Caraballeda, estado La Guaira.

A una semana del doble terremoto, la hermana de Delgado confirmó la muerte de ambas. «Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia», indicó en un comunicado, en el que pidió mantener la «solidaridad» con las víctimas.

«Agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza. Pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos», indica el comunicado.

«CORAZÓN ROTO»

Delgado y su madre fueron unas de los miles de fallecidos que dejó el doble terremoto en La Guaira. Mientras que la familia reconoce que las despide con «con el corazón roto», pidieron mantener la atención en las víctimas.

«Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto», concluyó.

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#ÚLTIMAHORA | Familiares de Yorgelys Delgado y su madre Gladys Escalona, informaron sobre el sensible fallecimiento de ambas tras los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. «Agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes, y el apoyo recibido durante… pic.twitter.com/dNJdU26ngR — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 4, 2026



El jueves, equipos de búsqueda y rescate visitaron el edificio, pero afirmaron que no había indicios de vida. La familia Delgado no perdía la esperanza de conseguirlas con vida.

Hasta el viernes, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.