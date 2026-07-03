EN VIDEO: Bomberos rescataron a un loro bajo los escombros en La Guaira

Luego de nueve días desde los devastadores terremotos que destrozaron al país el pasado 24 de junio, siguen apareciendo sobrevivientes de entre los escombros que llenan de esperanza a los agotados rescatistas, y en esta ocasión no se trató de una persona, sino de un loro.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que efectivos de los Bomberos de Miranda localizaron a este loro que se encontraba atrapado entre los escombros.

Los bomberos decidieron bautizarlo como Panchito. De acuerdo con la información que trascendió, el ave se encontraba en la Opp033, apartamento 8, en La Guaira. Lamentablemente, todo parece indicar que fue el único sobreviviente de su familia.

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Luego de haber salido, los rescatistas lo tomaron y aunque se podía ver desorientado por pasar tantos días sin comer, en cuestión de segundos empezó a beber agua que le dieron los uniformados hasta que logró saciar su sed.

Posteriormente, los bomberos se lo entregaron a un equipo de especialistas, mientras ellos siguieron con sus trabajos entre los escombros.