La conmovedora historia de la perrita que salvó a su dueña tras quedar atrapada tras los terremotos

Una mujer reveló como tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio logró sobrevivir gracias a la valentía de su perrita llamada ‘Madona’, que no se separó de ella hasta que estaba a salvo.

Eneida Oropeza contó que al momento del temblor se encontraba con su familia en el urbanismo Hugo Chávez en La Guaira, específicamente en el sector Playa Grande. «Yo quedé aprisionada con el escaparate y chifonier. Se partió la cama en dos y mi esposo estaba desesperado por intentar sacarme», contó.

Aunque ‘Madona’ se encontraba bien, no decidió salir y ponerse a resguardo, sino que pasó entre los escombros hasta la habitación para buscar a su dueña.

«Madona entró y con su trompa, con sus patas me jalaba, yo digo que ella como que me quería hablar ‘mami salte, mami salte’ y hasta que Madona no vio que mi esposo y yo salimos no se quedó quieta», comentó.

Hoy tras lo ocurrido, ambas se encuentran bien y Oropeza le sigue agradeciendo a su perrita por lo que hizo por ella.

«‘Madona’ me salvó la vida, me rescató de este terremoto. Ella es una guerrera», expresó.