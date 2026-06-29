Bomberos de Caracas emitieron orden de restricción absoluta para el uso de ascensores en los edificios

El Cuerpo de Bomberos de Caracas emitió una orden de restricción absoluta para el uso de ascensores en todas las edificaciones civiles, comerciales e institucionales de la región capital tras los terremotos registrados este 24 de junio.
«Hacemos un llamado perentorio a las juntas de condominio, administradores de edificios y a la ciudadanía en general a acatar esta medida debido a que las estructuras se encuentran en proceso de evaluación técnica», indicó.
Asimismo, acotó que el riesgo de fallas mecánicas, interrupción del fluido eléctrico o colapso por réplicas es sumamente elevado.
«Exhortamos a la población a utilizar las vías de evacuación peatonal (escaleras) y a reportar cualquier anomalía estructural visible a los equipos de emergencia», comentó.
Dicha situación ha generado debate en muchos edificios debido a la situación con adultos mayores y personas con discapacidad. Según algunas compañías recomendaban solo usarlo en horarios específicos o en casos de emergencia, sin embargo, los bomberos piden que sean apagados.
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EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS
Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.
En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.
También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar. O que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.
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El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.