TOME PREVISIONES: Desmontaron puente que comunica a El Rosal con Las Mercedes para ser llevado a La Guaira

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó este domingo que las autoridades gubernamentales iniciaron labores para desmontar el puente de guerra que conecta a El Rosal con Las Mercedes, con el objetivo de trasladarlo a La Guaira, zona de desastre por los terremotos.

En su cuenta de X (Twitter), González informó que la estructura de guerra será ubicada, específicamente, en Caraballeda, una de las áreas más afectadas.

«¡Información de interés público! En este momento el Ministerio de Transporte está desmontando el puente de guerra que comunica El Rosal, Chacao, con Las Mercedes. Este puente será llevado a Caraballeda, La Guaira», comunicó.

Por todo lo anterior, invitó a los ciudadanos a que tomen sus previsiones para optar por otras vías alternas.