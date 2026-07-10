«Bajar 44 plantas nos desvivirá»: Habitantes de Parque Central denunciaron clausura de todos los ascensores

El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) clausuró este miércoles los ascensores que aún estaban operativos en las torres residenciales de la Zona 2 de Parque Central.

De acuerdo con Annery Fehr, residente de la zona, esta medida dejará confinadas aproximadamente a 10.144 personas. Asimismo, recordó que previo a esto en la torre Catuche se buscó un técnico avalado por Sencamer que dijo que el ascensor podía funcionar para emergencias y así estaba funcionando.

«Está bien que Sencamer haya hecho una revisión. Pero así como decide clausurar, también deben dar soluciones, no pueden confinar a 10.144 personas, dónde hay personas enfermas que no pueden bajar, personas en sillas de ruedas, personas de la tercera edad que están discapacitados», denunció.

«Se podría decir que no nos desvivió el terremoto pero nos desvivirá el no tener ascensores, porque al bajar 44 plantas de una torre, nos desvivirá un paro cardio respiratorio, es lo más seguro que nos pueda dar, además de estar las escaleras con huecos también pudiésemos tener una caída», agregó la denunciante.

En esta línea, señaló que la responsabilidad por los ascensores pasa por el gobierno de Distrito Capital y la presidenta de Corpocapital.

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¿EL TEMA TIENE QUE VER CON IMPAGOS?

Más allá de la precaución por los terremotos han surgido rumores de que esta decisión se ha tomado por impagos de los residentes de las torres con respecto al condominio. No obstante, Fehr rechazó esto.

«Que no digan que los propietarios no pagan porque la empresa Corpocapital es tan Copropietaria como los propietarios particulares. La presidenta y su personal dicen verbalmente cuando se les reclama por la administración y rendición de cuentas, solo contestan que el 80% no paga, no sé cómo sacan cuentas si del 100% de alícuotas del condominio de Parque Central zona 2, vivienda solo representa el 28% de alícuotas que es lo que debe pagar condominio», añadió.

«¿ Cómo le sacan el 80% al 28%? Que me expliquen está matemática. Pregunto ¿Si se dio un informe de que el ascensor R-1 funcionaba y está avalada por Sencamer? Creo que algo está fallando o hay otra cosa», se preguntó.