¿Grietas en tu casa o edificio? Protección Civil explicó cómo solicitar una inspección

Los terremotos del pasado 24 de junio ocasionaron grietas en un gran número de estructuras, por lo que Protección Civil recordó cómo las personas pueden solicitar una inspección de seguridad para que reciban una evaluación de la infraestructura.

El organismo señaló que las inspecciones se realizan tanto en casas como edificios.

Ingresa en la página web venapp.com, dirígete a la sección ‘Línea 58’, selecciona la opción ‘crear reporte’, elige la categoría ‘Terremoto 24J’ y luego ‘vivienda y edificaciones’.

Posteriormente, indica el estatus de la estructura y procede a realizar la solicitud ‘personal’ (con tus datos) o bajo la modalidad de ‘reporte colectivo’ (con las cédulas de por los menos 10 vecinos). Señala tu ubicación exacta y adjunta fotografías del caso.

Luego, presiona el botón ‘enviar’ y en los próximos días recibirás un mensaje.

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«Si formas parte de una Red de Articulación Sociopolítica (RAS) o eres líder de comunidad, puedes ingresar al portal web del 1×10 del Buen Gobierno (o a través del menú del 1×10 en la Plataforma Patria). Desde allí, los jefes de equipo pueden registrar casos, organizar a 10 integrantes y vincular solicitudes», añadió Protección Civil en sus redes sociales.

«En la Plataforma Patria también se encuentra disponible la encuesta “Contingencia 2026” donde puedes informar el estatus de tu vivienda», concluyó.