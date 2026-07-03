Activan aeropuerto internacional de Anzoátegui ante emergencia nacional por doblete sísmico

Las autoridades activaron al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, de Barcelona, como una terminal alterna internacional, a la vez que buscan sumar nuevas frecuencias de vuelos nacionales.

El Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, sufrió daños graves por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Producto de su cercanía con Caracas, era la principal terminal internacional, recibiendo vuelos desde Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

A una semana de la tragedia, el aeropuerto de Barcelona recibió este jueves un vuelo de la aerolínea Laser desde Miami, en Estados Unidos. «En lo adelante va a tener una frecuencia de una salida por día», dijo la autoridad única de turismo de Anzoátegui, Doriel Salazar.

«El día de hoy recibimos 53 pasajeros y en los próximos días vamos a estar recibiendo y enviado la salida, una frecuencia Barcelona-Miami y Miami-Barcelona», agregó Salazar, según Unión Radio.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Además de la nueva frecuencia con Miami, las autoridades esperan sumar nuevos vuelos entre oriente y occidente del país. Las autoridades precisaron rutas con Barquisimeto, estado Lara, y Maracaibo, en Zulia.

«Desde la gobernación del estado estamos garantizando las condiciones para que los pasajeros que hagan tránsito en nuestro estado tengan las condiciones», dijo Salazar. Se esperan rutas también con Bogotá y Medellín, en Colombia.

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El aeropuerto de Maiquetía sufrió daños, tanto en la terminal como en la pista, durante el doble terremoto. Ante este escenario, se han suspendido algunos vuelos, mientras que otros han sido desviados a distintos aeropuertos nacionales.

Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.