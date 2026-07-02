En Caracas: Suspenden venta y distribución de bebidas alcohólicas debido al luto nacional, conozca los detalles

Las autoridades nacionales suspendieron este jueves la venta y distribución de bebidas alcohólicas, producto del luto nacional declarado por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar), de la Alcaldía del municipio Bolivariano Libertador, confirmó en sus redes sociales la medida. Precisó que se mantendrá por siete días, hasta el próximo martes.

«Entra en vigencia la suspensión de la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional», indicó la Sumar. La medida fue tomada en «honor a la memoria de las víctimas de los devastadores terremotos».

La suspensión de venta de bebidas alcohólicas entró en vigencia a las 6 de la tarde de este 1 de julio, al igual que el luto nacional. Se tomarían medidas contra las personas que comercien con licor en este periodo.

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LUTO NACIONAL

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el miércoles siete días de luto nacional por el doble terremoto. Esta medida fue tomada cuando se cumplía una semana de la tragedia que dejó miles de fallecidos en la Región Capital.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas», indicó.

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Hasta el miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.