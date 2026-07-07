La historia de Ashley y Víctor: Ella viajó de México a La Guaira para conocerlo y ocurrió el doble terremoto

La sociedad venezolana permanece conmocionada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Miles de historias heroicas, trágicas y hasta románticas se han viralizado en redes sociales.

Una de esas tantas historias es la de la estadounidense Ashley Ochoa, originaria de California, y el larense Víctor Ruvolo. Ambos se conocieron por TikTok y, tras meses de conversaciones casuales, surgió una relación a distancia.

En plena transmisión de TikTok, Víctor llegó a pedirle formalizar su relación. Tras convertirse en novios, comenzó a crecer una ilusión que terminó desembocando en un viaje de Ashley a Venezuela para conocer a Víctor. Su vuelo partió de México y llegó al Aeropuerto de Maiquetía el pasado 24 de junio.

El joven, dedicado a la producción musical y el hip-hop, recibió a Ashley en el aeropuerto. Apenas cinco horas después ocurrió el doble terremoto que sacudió el país y, especialmente, La Guaira, en donde vivía Víctor.

EL POST TERREMOTO

No hay mayores detalles sobre cómo la pareja vivió el doble terremoto. Tan solo ha trascendido que Víctor falleció en la tragedia, mientras que Ashley logró sobrevivir, pero permaneció sola en un país en el que apenas tenía unas horas.

Ashley fue rescatada entre los escombros y sufrió distintas heridas, pero ninguna de ellas ponía en riesgo su vida. Tras recibir atención médica, la joven regresó a California, desde donde agradeció a quienes la salvaron.

«Agradecida con todos los que dieron su apoyo cuándo me quedé sola y sin nada en un país desconocido y lejos… Ya finalmente, voy en camino a mi hogar con lo único que tengo, mi vida y mi vestido verde», dijo en su cuenta de TikTok.

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Ashley ha manifestado en redes sociales su conmoción por la muerte de Víctor: «¿Por qué la vida solo nos regaló cinco horas juntos?». Aunque no ha concedido entrevistas ni hecho mayores declaraciones, su historia se ha viralizado en redes sociales.

Víctor, mientras tanto, se sumó a la creciente lista de víctimas mortales que dejó el doble terremoto. Hasta el lunes, las autoridades contabilizaron 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.