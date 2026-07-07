Niña sobreviviente y viral tras terremotos en el país fue invitada a participar en una película

La historia de Fabiana Blanco, una niña de 12 años que fue rescatada entre los escombros en un edificio de La Guaira tras el doble terremoto, sigue dando de qué hablar a nivel mundial y ahora fue invitada a participar en una película.

Fabiana sobrevivió 32 horas entre los restos de un edificio que colapsó en el sector Los Corales. Cuando la niña fue localizada, la sonrisa que regaló desde los escombros dio la vuelta al mundo.

El director y productor colombiano Carlos Palau tuvo conocimiento del caso de Fabiana y de su deseo de ser actriz. En tal sentido, le extendió a la niña una invitación para participar en su próxima película.

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«Ha regresado del apocalipsis, llena de amor y ternura hacia todos nosotros. En nuestra próxima película tienes tú espacio para qué comiences a dar tus primeros pasos en la actuación», dijo Palau en su cuenta de Instagram.

EL GUION DE FABIANA

Palau reveló que el guion de su próxima película cuenta con una «niña dulce, tierna» y «con sus ojos asombrados por lo que está viviendo». Para el director, la mirada de Fabiana es semejante a la del personaje que imaginó.

«Fue cuándo escribí qué en nuestra película tenía la niña un rinconcito dónde comenzar a dar los primeros pasos como actriz. Te esperamos Fabiana con los brazos abiertos llenos de amor y admiración por ti», añadió Palau.

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Fabiana relató que quedó inmovilizada por restos de concreto, pero con el paso de las horas logró mover algunos escombros. «Encontré un bote de kétchup y un poco de queso rallado. Eso fue lo que me mantuvo consciente», dijo a la BBC.

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.