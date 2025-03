Tragedia en Myanmar: Van más de 2.000 muertos tras devastador terremoto, así van las operaciones de rescate

El devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Myanmar en Birmania el pasado viernes ha dejado un saldo de al menos 2.056 muertos y más de 3.900 heridos, según informó la junta gobernante del país este lunes.

A medida que se cumplen las 72 horas cruciales para encontrar supervivientes, el panorama se ha vuelto cada vez más desalentador.

Las labores de rescate continúan en medio de condiciones extremas y constantes réplicas. En Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar y ubicada a solo 17,2 kilómetros del epicentro, reportan edificios colapsados y calles llenas de escombros.

Los equipos de rescate, exhaustos tras horas de trabajo ininterrumpido, luchan contra el calor extremo que supera los 40 grados, mientras las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen.

Simba, like many other brave trained K9, is actively working to find survivors under the rubble after the catastrophic earthquake that hit Myanmar and Thailand. pic.twitter.com/ki6UDPwCT3

“Sabemos que los socorristas siguen sacando cadáveres de entre los escombros”, afirmó Federica Franco, coordinadora de Médicos sin Fronteras en Myanmar.

Solo en la región de Mandalay, los informes preliminares indican más de 1.000 muertos y alrededor de 2.000 heridos, pero esperan que estas cifras aumenten conforme se retiren más escombros.

“Nuestro edificio se ha agrietado, así que no me atrevo a volver a mi hogar. Todo el mundo está viviendo en las calles”, comentó Aye, una sobreviviente que prefiere mantenerse al aire libre ante el temor de nuevas réplicas. Desde que ocurrió el terremoto muchas personas están durmiendo a la intemperie.

UNICEF is deeply concerned about the devastating impact of today’s earthquake in Myanmar on children and families.

Damage has also been reported in parts of Thailand.

Our teams are in affected areas to assess impact and prepare humanitarian support.

© UNICEF Myanmar pic.twitter.com/ybUMlbB59V

— UNICEF (@UNICEF) March 28, 2025