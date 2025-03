EEUU envió 17 nuevos «delincuentes violentos» a El Salvador: Eran del Tren de Aragua y el MS-13

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes que fueron enviados 17 nuevos «delincuentes violentos» a las cárceles de El Salvador.

A través de sus redes sociales, el funcionario acotó que estas personas serían integrantes de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13.

«Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército estadounidense trasladó a un grupo de 17 delincuentes violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, entre los que había asesinos y violadores», acotó.

En ese sentido, recordó que el presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua y a la MS-13 como Organizaciones Terroristas Extranjeras «para mantener seguro al pueblo estadounidense».

«Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos», dijo.

Marco Rubio agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la colaboración que mantiene con EEUU para recibir a estos «delincuentes».

«Una vez más, extendemos nuestra gratitud a Bukele y al gobierno de El Salvador por su incomparable colaboración para hacer que nuestros países sean seguros contra el crimen transnacional y el terrorismo», expresó.

