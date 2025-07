«Si yo fuera presidenta de Venezuela, fuera peor que Trump»: El video viral de la actriz Carolina Tejera que está dando de qué hablar

La actriz venezolana Carolina Tejera señaló que de ser presidenta de Venezuela actuaría «peor» que el mandatario estadounidense Donald Trump.

«Si yo fuera presidenta de Venezuela, fuera peor que Trump. Con eso se lo digo todo», dijo durante una entrevista ofrecida al periodista Alejandro Mendoza para Miami Break News.

A su juicio, Trump está haciendo lo que «haría cualquier presidente que ama a su país».

Asimismo, pidió a los migrantes que tienen TPS o el parole humanitario en Estados Unidos que se «tranquilicen».

«No inventen, no se vuelvan locos. No vayan a lugares masivos. Hablen con su abogado. No vayan a hacer ningún documento ni a llevar nada hasta que el abogado les diga», acotó.

De igual forma, expresó que su mayor deseo es que en Venezuela «haya libertad».

«De que podamos ir a Venezuela cuando nos dé la gana, que podamos hacer negocios allá y aquí (en EEUU)», comentó

CAROLINA TEJERA SOBRE TRUMP

A través de una publicación en sus redes, Carolina Tejera sostuvo que apoya a Donald Trump desde el 2015

«Logró la presidencia en el 2016 siendo el presidente número 45. Porque es una generación que entiende lo que es ser un guerrero, patriota, sabe de economía, apoya el núcleo familiar, cree en la protección de los policías y militares. Le gusta el bienestar común de su gente. Un país es una gran maquinaria. Y pocos saben manejarla», comentó.

Además, mencionó que Trump antes de ser presidente «tenía excelente amistad con el mundo artístico y político».

«La prensa lo amaba porque era material de controversia (…) A pesar de su carácter tiene un gran corazón. No es perfecto pero ama lo que hace y cree en la libertad de un país. Apoya lo que nos da estabilidad. Fe, disciplina, orden, economía y paz», apuntó Carolina Tejera.