La reacción de una presentadora de noticias en pleno terremoto en Turquía que se viralizó

Este miércoles se registró un potente terremoto de magnitud 6,2 en Estambul, Turquía, que sacudió la ciudad en pleno feriado nacional, causando evacuaciones masivas, escenas de angustia en las calles y un momento de pánico televisado en directo.

La periodista Meltem Bozbeyoğlu, presentadora de CNN Türk, estaba conduciendo una entrevista en vivo cuando el estudio comenzó a temblar.

Afectada por la intensidad del sismo, se le vio interrumpir la conversación, levantar su mano temblorosa y dirigirse a producción: “¿Puedes comunicarte con mi madre?”, dijo.

Intentando mantener la compostura, Meltem respiró profundamente mientras continuaba la transmisión.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el sismo tuvo su epicentro en el Mar de Mármara, a solo 10 kilómetros de profundidad, frente a la costa de Estambul. Le siguieron al menos tres réplicas más, con magnitudes entre 4,4 y 5,3, indicó la agencia de desastres turca, según The Sun.

Las sacudidas se sintieron en toda la ciudad de 16 millones de habitantes e incluso llegaron a regiones vecinas, como Bulgaria.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de oficinas y viviendas sacudidas violentamente. En un edificio, se vio escritorios y sillas moverse de un lado a otro mientras empleados eran evacuados apresuradamente.

Un reporte preliminar indicó que, hasta el momento, no se han registrado derrumbes ni daños estructurales graves, según la Gobernación de Estambul.

Sin embargo, una persona resultó herida tras saltar desde un balcón durante el temblor, informó la cadena TGRT.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025