Asistió al hospital a una simple cirugía, pero terminó con una pierna amputada y un trasplante de corazón

Una mujer ha atravesado un verdadero calvario en Argentina, luego de que se sometió a una simple cirugía de ligadura de trompas que terminó en tragedia, luego de sufrir dos paros cardíacos durante la operación que culminó con la necesidad de realizar un trasplante de corazón y una trombosis que hizo que le amputaran una de sus piernas.

El viacrucis de la joven, llamada Alison Calfunao, inició el pasado 9 de junio cuando ingresó a la Clínica San Lucas, de la localidad de Neuquén, para el mencionado procedimiento quirúrgico. Sin embargo, durante la operación el corazón de la paciente dejó de latir.

«Ella era súper sana. Los estudios prequirúrgicos salieron bien. Si no, la operación no se hubiera realizado», relató Carina Calfunao, mamá de Alison, al medio argentino TN.

«Entró por una ligadura de trompas, pero salió con dos paros y nadie me dijo por qué. No sé qué le hicieron. Me la devolvieron en pedacitos y no recibí ninguna explicación», agregó.

TROMBOSIS RESULTÓ EN AMPUTACIÓN DE UNA DE SUS PIERNAS

Alison se mantuvo varios días conectada a un soporte vital para pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria grave y posteriormente le hicieron el trasplante.

«Después de que le pusieron un corazón artificial se le complicó una pierna», recordó la progenitora de Alison.

Tras sufrir una trombosis en una de sus piernas los médicos del Hospital Italiano, a donde fue trasladada, decidieron amputarla para que la infección se detuviera y evitar que afectara a sus órganos.

Actualmente Alison está internada en Buenos Aires, a donde la llevaron gracias a la colaboración de sus amigos y allegados, donde sigue en recuperación.

«La rehabilitación va a llevar mucho tiempo. Es como si ella hubiese vuelto a nacer. Tiene que aprender todo. Está permanente con los kinesiólogos», reveló la madre de la paciente a TN.

Por su parte, sus familiares exigen que se esclarezcan las responsabilidades de lo ocurrido. “Quiero que me expliquen qué le hicieron a Alison dentro de ese quirófano”, insistió su madre.